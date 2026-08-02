Shahjahnpur News: नौ दिन गूंजेगी श्रीराम कथा, विजय कौशल सुनाएंगे प्रभु श्रीराम का चरित्र
Shahjahnpur News: शहर के एक होटल में आयोजित बैठक में मौजूद लोग।-ओसीएफ रामलीला मैदान में होगा भव्य आयोजन, तैयारियां शुरू-शहर के एक होटल में जनप्रतिनिधियों व प्रबुद्ध लोग
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शहर के ओसीएफ रामलीला मैदान में आगामी 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाली भव्य श्रीराम कथा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नौ दिनों तक प्रख्यात संत पूज्य विजय कौशल जी महाराज के श्रीमुख से भगवान श्रीराम के आदर्शों, मर्यादाओं और जीवन चरित्र का रसपान कराने वाली कथा का आयोजन होगा। रविवार को एक होटल में आयोजित मंगलमय परिवार की कार्ययोजना बैठक में कथा को भव्य और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए विभिन्न समितियों का गठन कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में प्रचार-प्रसार, पंडाल, मंच सज्जा, पार्किंग, सुरक्षा, यातायात, सोशल मीडिया, प्रसाद वितरण, भंडारा और स्वच्छता सहित सभी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में रामबरन सिंह चंदेल को स्वच्छता, कौशल मिश्रा को प्रचार-प्रसार, गोविंद मिश्र को पंडाल, अविनेश प्रताप सिंह को मंच सज्जा एवं आरती व्यवस्था, आकाश तिवारी बरेंचा को चरण पादुका व्यवस्था, निर्विकल्प द्विवेदी को पार्किंग, अभय सिंह को यातायात, सौरभ सोमवंशी को सुरक्षा, रोचक अग्निहोत्री को सोशल मीडिया, प्रशांत सक्सेना को प्रतिदिन प्रसाद वितरण तथा आशुतोष मिश्रा को भंडारा प्रसाद की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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