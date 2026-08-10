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Shahjahnpur News: संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकली कलश वंदन रथ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: खुदागंज में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650 वीं जयंती पर समरसता संकल्प अभियान के तहत रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में श्रद्धालुओं और क्षेत्रवासियों की बड़ी संख्या शामिल हुई। लोग उत्साह के साथ पुष्पवर्षा कर स्वागत कर रहे थे, और संत रविदास के उद्देश्य का संदेश फैलाया गया।

Shahjahnpur News: संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकली कलश वंदन रथ यात्रा

Shahjahnpur News: खुदागंज। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650 वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत रविवार को खुदागंज मंडल में कलश वंदन रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुए निकली लोगों ने पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रवासी शामिल हुए। यात्रा में संत रविदास महाराज के उद्देश्य और सामाजिक समरसता का संदेश दिया गया। जगह-जगह स्वागत के दौरान श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह मंडल अध्यक्ष कृपाल सिंह चौहान प्रधान रनजीत सिंह प्रधान संजीव गुप्ता रोहित सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

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