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Shahjahnpur News: कृष्णा नगर मंदिर में गूंजा राधा नाम संकीर्तन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शनिवार को कृष्णा नगर मंदिर में 'श्री राधा नाम संकीर्तन' कार्यक्रम के तहत भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। समाजसेवी संजय गुप्ता ने इस आयोजन में श्रद्धालु के रूप में भाग लिया और कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम समाज में सकारात्मकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं।

Shahjahnpur News: कृष्णा नगर मंदिर में गूंजा राधा नाम संकीर्तन

Shahjahnpur News: कृष्णा नगर मंदिर में शनिवार को ‘श्री राधा नाम संकीर्तन’ कार्यक्रम के तहत भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी एवं श्री गुरु कृपा जनकल्याण ट्रस्ट के संस्थापक संजय गुप्ता पाइप वाले भी श्रद्धालु के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कीर्तन का आनंद लेने के साथ ही आयोजन में सहयोग भी किया। इस दौरान संजय गुप्ता ने कहा कि ऐसे धार्मिक और भक्तिमय आयोजन समाज में सकारात्मकता और आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। इस दौरान सौमित्र गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद थे।

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