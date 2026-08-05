Shahjahnpur News: अधूरे 100 बेड अस्पताल पर शासन सख्त, मांगा ब्योरा
Shahjahnpur News: अधूरा पड़ा सौ बेड का अस्पताल।शाहजहांपुर, संवाददाता। मेडिकल कॉलेज परिसर में वर्षों से अधूरे पड़े 100 बेड अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर शासन स्तर पर
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। मेडिकल कॉलेज परिसर में वर्षों से अधूरे पड़े 100 बेड अस्पताल के निर्माण कार्य को लेकर शासन स्तर पर गंभीरता दिखाई गई है। अधूरे पड़े 100 बेड के अस्पताल को लेकर आपके अपने अखबार हिन्दुस्तान ने हाल ही में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए चिकित्सा के अपर मुख्य सचिव स्तर से निर्माण की वर्तमान स्थिति और देरी के कारणों का विस्तृत ब्योरा तलब किया है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि शासन ने 100 बेड अस्पताल के अधूरे निर्माण के संबंध में जानकारी मांगी थी।
निर्माण की वर्तमान स्थिति और आवश्यक विवरण तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शासन के निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई तेजी से होगी।
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