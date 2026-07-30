Shahjahnpur News: ओवररेट खाद बिक्री की शिकायत पर दुकान सील, जांच जारी
Shahjahnpur News: मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर खाद के ओवररेट बेचने की शिकायत मिलने के बाद कृषि विभाग ने हरनाई गांव की एक दुकान की जांच की। दस्तावेज नहीं मिलने पर दुकान को बंद कर दिया गया। जांच गुरुवार को फिर से की जाएगी। शिकायत राजकुमार ने 20 जुलाई को दर्ज कराई थी।
Shahjahnpur News: खुटार। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर ओवररेट में खाद बेचने की शिकायत मिलने के बाद बुधवार को कृषि विभाग की टीम ने गांव हरनाई स्थित एक पेस्टिसाइड की दुकान पर जांच की। दस्तावेज पूरे न मिलने पर टीम ने दुकान को दो तालों से बंद कर दिया। वहीं दुकान स्वामी ने भी अपने दो ताले लगा दिए। जांच पूरी न होने के कारण गुरुवार को दोबारा कार्रवाई की जाएगी। गांव प्रतापपुर निवासी राजकुमार ने 20 जुलाई को मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि हरनाई में संचालित दुकान पर किसानों को निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर यूरिया खाद बेची जा रही है तथा जिंक खरीदने की अनिवार्यता भी की जा रही है।
शिकायत पर अपर जिला कृषि अधिकारी राहुल कुमार और कृषि विभाग के लेखाकार सर्वजीत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दुकान स्वामी से अभिलेख मांगे, लेकिन सभी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके। सर्वजीत सिंह ने बताया कि जांच अभी जारी है। गुरुवार को दोबारा जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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