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Shahjahnpur News: लोहे के विद्युत पोल में उतरा करंट, गोवंश की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: खुदागंज के मोहल्ला लक्ष्मी नगर में एक गोवंश की विद्युत पोल में करंट लगने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। विद्युत निगम ने आपूर्ति रोककर फाल्ट ठीक किया। मोहल्ले में कई जगह लटकती तारों को लेकर चिंता जताई जा रही है, खासकर छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को लेकर।

लोहे के विद्युत पोल में उतरा करंट, गोवंश की मौत
लोहे के विद्युत पोल में उतरा करंट, गोवंश की मौत

Shahjahnpur News: खुदागंज,संवाददाता। कस्बे के मोहल्ला लक्ष्मी नगर में गुरुवार रात लोहे के विद्युत पोल में उतरे करंट की चपेट में आने से गोवंश की मौत हो गई। घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सूचना पर विद्युत निगम ने आपूर्ति बंद कर फाल्ट ठीक कराया। करीब ढाई घंटे बाद रात 11 बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रात 8:40 बजे महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज से करीब 20 मीटर आगे सड़क किनारे लगे लोहे के पोल में करंट उतर आया। इसी दौरान वहां से गुजर रहा गोवंश पोल के संपर्क में आ गया और तड़पकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

लाइनमैन ने मौके पर पहुंचकर फाल्ट ठीक किया और मृत गोवंश का अंतिम संस्कार कराया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोहल्ले में कई जगह तार नीचे लटक रहे हैं। कॉलेज के कारण सैकड़ों छात्र-छात्राओं का आवागमन रहता है। नगर अभियंता सतीश चंद्र ने बताया कि नीचे लटक रही लाइनों को ठीक करा दिया गया है। नगर में विद्युत लाइनों और पोलों की जांच भी कराई जा रही है।

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