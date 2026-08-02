Shahjahnpur News: द जेंटलमैन साइकिल क्लब के सदस्यों ने किया वृक्षारोपण

Shahjahnpur News: पुवायां। द जेंटलमैन साइकिल क्लब के सदस्यों ने वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। द जेंटलमैन साइकिल क्लब के सदस्य कई वर्षों से लगातार साइकलिंग करके लोगों को साइकिल से होने वाले व्यायाम एवं स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरुक करते हुए हर वर्ष वृक्षारोपण करते आ रहे हैं इसी क्रम में रविवार को साइकिल क्लब के सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जिसमें कई छायादार एवं फलदार एवं औषधीय वृक्ष लगाए। साइकिल क्लब के डायरेक्टर राजीव शर्मा ने कहा कि वृक्षों से पर्यावरण संतुलित रहता है इसलिए फलदार एवं औषधीय वृक्ष लगाए जिससे दोहरा लाभ होता है एक तो पर्यावरण का संतुलन सही रहता है दूसरे फल एवं औषधि भी पेड़ पौधे हमको देते है।