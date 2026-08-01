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Shahjahnpur News: लीड कॉन्वेंट स्कूल में उत्साह के साथ मनाया गया फ्रेंडशिप डे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के लीड कॉन्वेंट स्कूल में फ्रेंडशिप डे का पर्व आयोजित किया गया। प्रधानाचार्या तराना जमाल ने बच्चों को सच्ची दोस्ती का महत्व बताया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ दोस्ती का संदेश दिया गया। छात्रों ने छोटे नाटकों, नृत्य और कविताओं के माध्यम से अपने विचार साझा किए।

लीड कॉन्वेंट स्कूल में उत्साह के साथ मनाया गया फ्रेंडशिप डे
लीड कॉन्वेंट स्कूल में उत्साह के साथ मनाया गया फ्रेंडशिप डे

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। लीड कॉन्वेंट स्कूल में शनिवार को फ्रेंडशिप डे का पर्व हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की प्रधानाचार्या तराना जमाल और निदेशक मोहम्मद जमाल ने शिक्षक-शिक्षिकाओं को फ्रेंडशिप बैंड बांधकर किया। इस अवसर पर निदेशक मोहम्मद जमाल ने छात्र-छात्राओं को मित्रता का महत्व समझाते हुए कहा कि सच्ची दोस्ती केवल लोगों तक सीमित नहीं होती, बल्कि जानवरों, स्वच्छता, पुस्तकों, विद्यालय और अच्छे मित्रों के साथ भी जुड़ाव होना चाहिए। उन्होंने बच्चों को सकारात्मक और जिम्मेदार मित्रता का संदेश दिया। प्रधानाचार्या तराना जमाल ने कहा कि सच्चा मित्र जीवन का सबसे अनमोल उपहार होता है। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए बच्चों को निस्वार्थ और सच्ची दोस्ती अपनाने की प्रेरणा दी।

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कार्यक्रम में यलो हाउस के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। बच्चों ने फ्रेंडशिप डे पर आधारित लघु नाटिका, स्वस्थ संबंधों पर आधारित आकर्षक नृत्य तथा मित्रता को समर्पित नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब सराहना बटोरी। मॉडलिंग शो और कविताओं की प्रस्तुति ने भी कार्यक्रम में विशेष आकर्षण जोड़ा। कार्यक्रम का संचालन यलो हाउस के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने किया। आयोजन को सफल बनाने में विद्यालय के अनेक छात्र-छात्राओं ने सक्रिय सहयोग दिया। अंत में विद्यालय परिवार ने सभी प्रतिभागियों के उत्साह और रचनात्मक प्रस्तुतियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं।

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