Shahjahnpur News: आटा मिलों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, 83 बोरे आटा-मैदा सीज
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की तीन टीमों ने आटा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी की। इस दौरान आटा और मैदा के चार नमूने जांच के लिए लिए गए और 83 बोरे आटा एवं मैदा को पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन पर सीज किया गया। किसी भी इकाई में मिलावटी या अखाद्य खाद्य पदार्थ नहीं मिले।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की तीन टीमों ने जिले की आटा निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कर गुणवत्ता और मानकों की जांच की। अभियान के दौरान आटा और मैदा के चार नमूने जांच के लिए संग्रहित किए गए, जबकि पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियमों के उल्लंघन पर 83 बोरे आटा और मैदा सीज कर दिए गए। सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 के नेतृत्व में पहली टीम ने बंडा स्थित एलएनके एग्री फूड्स प्रोडक्ट प्रा. लि. का निरीक्षण किया। यहां आटा और मैदा का एक-एक नमूना लिया गया। साथ ही नियमों के उल्लंघन पर 30 बोरे आटा और 53 बोरे मैदा (प्रत्येक 50 किलोग्राम) सीज कर दिए गए।
दूसरी टीम ने कटरा स्थित राधे ट्रेडिंग कंपनी से आटा का एक नमूना लिया तथा जैतीपुर स्थित भारत ट्रेडिंग कंपनी का निरीक्षण किया। तीसरी टीम ने रोजा स्थित आशीर्वाद इंडस्ट्रीज से आटा का नमूना लिया और जमौर स्थित केदारनाथ फ्लोर मिल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ इकाइयों में कमियां मिलने पर संबंधित संचालकों को सुधार सूचना जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि अभियान में किसी भी इकाई में मिलावटी या अखाद्य खाद्य पदार्थ नहीं मिले। अभियान में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुभाष तिवारी तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनय कुमार यादव, मानवेन्द्र कुमार, वरुण कुमार, सौरभ सोनी, अजीत कुमार, मनोज कुमार और डॉ. विवेक कुमार वर्मा शामिल रहे।
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