Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: कांवड़ मार्ग पर ढाबों-होटलों की जांच शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: कांवड़ मार्ग पर खाद्य दुकानों का निरीक्षण करते खाद्य विभाग के अधिकारी।शाहजहांपुर। कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि

Shahjahnpur News: कांवड़ मार्ग पर ढाबों-होटलों की जांच शुरू

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। कांवड़ यात्रा और आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने कांवड़ मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों, रेस्टोरेंटों और खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है। अभियान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान कारोबारियों को बिना लाइसेंस या पंजीकरण के प्रतिष्ठान संचालित न करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लाइसेंस, रेट सूची, खाद्य कारोबारी का नाम, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का साइनेज और फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड प्रमुख स्थान पर लगाने को कहा गया। विभाग ने कांवड़ मार्ग पर मांस, मछली और अंडे की दुकानों का संचालन प्रतिबंधित रखने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा जांच, कई नमूने एकत्र
ये भी पढ़ें:कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य विभाग ने कई नमूने लिए
ये भी पढ़ें:108 कारोबारियों पर 22.72 लाख की जुर्माना
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।