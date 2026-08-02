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Shahjahnpur News: गंगा में बढ़ेगा जलस्तर, कलान क्षेत्र में बाढ़ अलर्ट जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: सभी बाढ़ चौकियों को तत्काल 24 घंटे सक्रिय किया-हालांकि अभी सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे शाहजहांपुर, संवाददाता। मध्य गंगा बैराज बिजनौर से 2.14 लाख

Shahjahnpur News: गंगा में बढ़ेगा जलस्तर, कलान क्षेत्र में बाढ़ अलर्ट जारी

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। मध्य गंगा बैराज बिजनौर से 2.14 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने तहसील कलान क्षेत्र में बाढ़ अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने विशेष रूप से भैंसार ढाई घाट तटबंध और आसपास के निचले इलाकों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार की ओर से जारी निर्देश में एसडीएम एवं सीओ जलालाबाद को सभी बाढ़ चौकियों को तत्काल 24 घंटे सक्रिय करने, राजस्व, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमें तैनात करने के आदेश दिए गए हैं।

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तटबंधों की निगरानी

गंगा किनारे बसे गांवों और निचले क्षेत्रों में मुनादी व लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाएगा तथा ग्रामीणों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी जाएगी।

अतिरिक्त तैयारी

प्रशासन ने सिंचाई विभाग के साथ समन्वय कर भैंसार ढाई घाट तटबंध की लगातार निगरानी, आवश्यकतानुसार बालू की बोरियों की उपलब्धता, नाव, नाविक, गोताखोर, एंटी-स्नेक वेनम सहित आवश्यक दवाएं तथा पशु चारे की व्यवस्था अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्षेत्र की स्थिति की प्रति घंटे रिपोर्ट जिला आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजी जाएगी।

जलस्तर की रिपोर्ट

शनिवार सुबह आठ बजे जारी जलस्तर रिपोर्ट के अनुसार भैंसार ढाई घाट पर गंगा नदी का जलस्तर 143.300 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 143.650 मीटर से 0.350 मीटर नीचे है। रामगंगा, गर्रा और खन्नौत नदियां भी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। वहीं दियूनी बैराज से गर्रा नदी में कोई पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि कटना नदी में 1700 क्यूसेक पानी प्रवाहित हो रहा है, जो आगे चलकर गर्रा नदी में मिल जाता है। एडीएम अरविंद ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचना देने की अपील की है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिला प्रशासन ने बाढ़ अलर्ट कब जारी किया?
जिला प्रशासन ने बाढ़ अलर्ट मध्य गंगा बैराज बिजनौर से पानी छोड़े जाने के बाद जारी किया।
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