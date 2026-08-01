Shahjahnpur News: जमीनी विवाद में सगे भाई की हत्या करने वाले पिता और उसके दो बेटों को आजीवन कारावास,

पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। जिसमें एक ही परिवार के पप्पू पुत्र शेर सिंह और उनके बेटों प्रमोद विनोद के खिलाफ हत्या की धाराओं में कार्यवाही की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को बेहद गंभीर माना। प्रभावी पैरवी के उपरांत अदालत ने तीनों आरोपियों—पप्पू, प्रमोद और विनोद को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 21,000 रुपये के अर्थदंड की सजा से दंडित किया। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला थाना क्षेत्र जलालाबाद का है जिसमें हत्यारोपी के पिता शिकायतकर्ता शेर सिंह पुत्र नोनी सिंह, निवासी सिखमपुर, जलालाबाद थाना, जिला शाहजहांपुर ने जलालाबाद थाना में हस्त लिखित तहरीर जमा कराई, जिसमें उसने बताया कि उसके चार पुत्र हैं, जिनमें पप्पू सबसे बड़ा पुत्र है।कल्लू, पप्पू से छोटा है; सोने सिंह, कल्लू से छोटा है और कमलेश सबसे छोटा बेटा है। कल्लू की मौत छह-सात महीने पहले हो गई थी। उसके अविवाहित भाई सूरत सिंह ने अपनी पाँच बीघा ज़मीन अपने चारों बेटों को दे दी थी। साल 2017 में उसके भाई की भी मौत हो गई। उसके सभी बेटे अलग-अलग घरों में रह रहे थे। उसके तीन बड़े बेटे उसकी पहली पत्नी रामबेटी से हुए थे, जिनकी मौत हो चुकी है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने मुन्नी देवी से दूसरी शादी की। मुन्नी देवी सबसे छोटे बेटे कमलेश की माँ है। उसके पास बीस बीघा ज़मीन है। वह और उसकी पत्नी मुन्नी देवी अपने सबसे छोटे बेटे कमलेश के साथ रहते हैं। उसका बड़ा बेटा पप्पू ज़मीन में हिस्सा माँगता है। उसने कहा कि ज़मीन का बँटवारा उसकी मौत के बाद होगा। उसकी तीन बेटियाँ हैं और वह उनका खर्च उठाता है, इसलिए ज़मीन का बँटवारा नहीं हुआ। पप्पू ने सोने सिंह की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। आज, 19/20-08-2023 की रात किसी समय, पप्पू ने अपने बेटों प्रमोद और विनोद के साथ मिलकर मेरे बेटे सोने सिंह की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, जब सोने सिंह सो रहा था, और सोने सिंह की लाश को अपने सबसे छोटे बेटे कमलेश के दरवाज़े पर रख दिया। उसने उन्हें लाश रखते हुए देखा और अपने बेटे कमलेश को बुलाया, जिसके बाद वे तीनों लोग खेतों की ओर भाग गए। उसने उनका पीछा किया और शोर मचाया, तब पड़ोसी वेदपाल सिंह (पिता छोटे लल्ला सिंह) और गुलाब सिंह (पिता हरिनाथ सिंह) भी आ गए। उन सभी ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके। उसने आरोपियों को रोशनी और टॉर्च की रोशनी में देखा और पहचाना। उसके बेटे की लाश घर पर पड़ी है। इसके अनुसार, कानूनी कार्रवाई की प्रार्थना की गई।