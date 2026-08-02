Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: डीएपी-यूरिया की किल्लत पर सपा ने सरकार को घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई एक बैठक में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता की मांग उठाई गई। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने भाजपा सरकार की अव्यवस्था की आलोचना की और खाद की कालाबाजारी रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में संगठन के अन्य नेताओं ने भी भाग लिया।

Shahjahnpur News: डीएपी-यूरिया की किल्लत पर सपा ने सरकार को घेरा

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। बिजलीपुरा स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में शनिवार को जिला एवं महानगर संगठन की संयुक्त मासिक बैठक जिलाध्यक्ष एवं पूर्व चेयरमैन तनवीर खान की अध्यक्षता में हुई। बैठक में किसानों को डीएपी और यूरिया खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराने की मांग प्रमुखता से उठाई गई, जबकि शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर भी संक्षिप्त चर्चा हुई। जिलाध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि डीएपी और यूरिया की कमी से किसान परेशान हैं और भाजपा सरकार की अव्यवस्था का खामियाजा अन्नदाता भुगत रहा है। उन्होंने खाद की कालाबाजारी रोकने और किसानों को तत्काल पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने की मांग की। पूर्व मंत्री अवधेश कुमार वर्मा और पूर्व विधायक रोशन लाल वर्मा ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया।

बैठक में प्रदेश सचिव रामसूरत यादव, विजय सिंह, नीरज मिश्रा, सैयद रिजवान अहमद, महानगर अध्यक्ष चौधरी रामकुमार भोजवाल, अतिउल्ला सिद्दीकी, जीवेन्द्र कुमार बाजपेई, अजफर अली खान, अवधेश कुमार पाल, मुनेन्द्र पाल सिंह यादव, सरताज खान, जफरीन सहित अनेक पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।