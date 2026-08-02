Shahjahnpur News: किसान यूनियन व पिकअप चालकों का प्रदर्शन
Shahjahnpur News: प्रदर्शन करते किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिकअप चालक।सिंधौली। सिंधौली टोल प्लाजा पर रविवार को मासिक टोल पास की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में किसान यूनिय
Shahjahnpur News: सिंधौली। सिंधौली टोल प्लाजा पर रविवार को मासिक टोल पास की दरें बढ़ाए जाने के विरोध में किसान यूनियन कार्यकर्ताओं और पिकअप चालकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिकअप का मासिक पास पहले 1200 रुपये, फिर 1500 रुपये और अब 1800 रुपये कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक प्रदर्शनकारी जा चुके थे। प्रदर्शन में सत्यवान सिंह, पृथ्वीराज, अनुज, राहुल वर्मा, रीता देवी, रजनीश पाल और गोपीनाथ कश्यप शामिल रहे। टोल प्रबंधक प्रवीण कुमार योगी ने बताया कि दरों में वृद्धि नियमानुसार की गई है।
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