Shahjahnpur News: समस्याओं को लेकर भाकियू का प्रदर्शन
Shahjahnpur News: पुवायां में भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) ने राजीव चौक पर प्रदर्शन किया। किसानों ने बिजली, जलभराव, राशन कार्ड में अवैध वसूली, सड़क और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अधिकारियों ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन खत्म हुआ।
Shahjahnpur News: पुवायां। विभिन्न समस्याओं के समाधान में देरी से नाराज भारतीय किसान यूनियन (लोकशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राजीव चौक पर प्रदर्शन कर तहसील प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष सुभाष मिश्रा ने बताया कि 10 दिन पहले दिए गए ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बिजली व्यवस्था, जलभराव, राशन कार्ड बनाने में अवैध वसूली, सड़क और राजस्व संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग दोहराई। करीब आधे घंटे चले प्रदर्शन के बाद पहुंचे एसडीएम और सीओ ने जल्द समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया, तब प्रदर्शन समाप्त हुआ।
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