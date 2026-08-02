Shahjahnpur News: टोल पास की दरें बढ़ाने पर किसान यूनियन व पिकअप चालकों का प्रदर्शन

Shahjahnpur News: सिंधौली। सिंधौली क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे टोल पास की दरें बढ़ाए जाने को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पिकअप चालकों का टोल कर्मचारियों से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ने पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों ने टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सिंधौली पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक पिकअप चालक और किसान यूनियन के लोग जा चुके थे पुलिस वापस बैरंग लौटी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पहले पिकअप वाहनों का मासिक पास 1200 रुपये में बनता था, फिर बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया और अब 1800 रुपये बताए गए हैं। अचानक बढ़ाई गई दरों से छोटे वाहन चालकों और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने टोल प्रबंधन से बढ़ी हुई दरें वापस लेने तथा पुराने शुल्क पर ही पास जारी करने की मांग की।