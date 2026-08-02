Shahjahnpur News: टोल पास की दरें बढ़ाने पर किसान यूनियन व पिकअप चालकों का प्रदर्शन
Shahjahnpur News: सिंधौली में टोल पास की दरें बढ़ने को लेकर किसानों और पिकअप चालकों ने टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन किया। उन पर आरोप है कि पहले पास की दर 1200 रुपये थी, जो अब बढ़कर 1800 रुपये हो गई है। किसानों ने टोल प्रबंधन से बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की।
Shahjahnpur News: सिंधौली। सिंधौली क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा पर रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे टोल पास की दरें बढ़ाए जाने को लेकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं और पिकअप चालकों का टोल कर्मचारियों से विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला बढ़ने पर किसान यूनियन के पदाधिकारियों और चालकों ने टोल प्लाजा पर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर सिंधौली पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक पिकअप चालक और किसान यूनियन के लोग जा चुके थे पुलिस वापस बैरंग लौटी गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप था कि पहले पिकअप वाहनों का मासिक पास 1200 रुपये में बनता था, फिर बढ़ाकर 1500 रुपये किया गया और अब 1800 रुपये बताए गए हैं। अचानक बढ़ाई गई दरों से छोटे वाहन चालकों और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने टोल प्रबंधन से बढ़ी हुई दरें वापस लेने तथा पुराने शुल्क पर ही पास जारी करने की मांग की।
धरना-प्रदर्शन में भाग लेने वाले लोग
धरना-प्रदर्शन में सत्यवान सिंह, पृथ्वीराज, अनुज, राहुल वर्मा, रीता देवी, रजनीश पाल, गोपीनाथ कश्यप सहित किसान यूनियन के कार्यकर्ता एवं कई पिकअप चालक मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए टोल प्लाजा पर माहौल तनावपूर्ण रहा, ।
टोल प्रबंधन का बयान
इस संबंध में टोल प्रबंधक प्रवीण कुमार योगी ने बताया कि टोल की दरों में नियमानुसार वृद्धि होने के कारण पास की राशि बढ़ाई गई है। उन्होंने कहा कि निर्धारित नियमों के अनुसार ही शुल्क लिया जा रहा है और किसी से अतिरिक्त धनराशि नहीं वसूली जा रही है ।
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