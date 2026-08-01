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Shahjahnpur News: जर्जर लाइन और ट्रिपिंग से त्रस्त किसान, भाकियू ने बिजली विभाग को घेरा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने बंडा में बिजली समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने एसडीओ को ज्ञापन सौंपा, जिसमें जर्जर बिजली लाइनों को बदलने, ट्रिपिंग की समस्या को हल करने, और नई लाइनों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सुझाव दिए। किसानों ने बताया कि खराब स्थिति से उनकी सिंचाई प्रभावित हो रही है।

Shahjahnpur News: जर्जर लाइन और ट्रिपिंग से त्रस्त किसान, भाकियू ने बिजली विभाग को घेरा

Shahjahnpur News: बंडा। भारतीय किसान यूनियन (टिकैत गुट) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को बिजली संबंधी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर बिजली उपकेंद्र बंडा पहुंचकर एसडीओ मनीष चंद्र को तीन सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने जर्जर लाइन बदलने, ट्रिपिंग की समस्या दूर करने और नई लाइन निर्माण में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की मांग उठाई। ब्लॉक अध्यक्ष रनजीत सिंह के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने बताया कि ददिउरी फीडर की 11 हजार वोल्ट हाईटेंशन लाइन लंबे समय से जर्जर हालत में है। आए दिन तार टूटने से बिजली आपूर्ति बाधित होती है, जिससे किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। साथ ही दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

किसानों ने बताया कि इसी फीडर पर लगातार ट्रिपिंग की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में बिछाई जा रही नई बिजली लाइन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच नहीं हो रही है। कई स्थानों पर 11 हजार वोल्ट की लाइन पेड़ों के ऊपर और कहीं एचटी लाइनों के नीचे से निकाली जा रही है, जिससे भविष्य में बार-बार फॉल्ट होने की आशंका बनी रहेगी। किसानों ने लाइन को तकनीकी मानकों के अनुरूप सही मार्ग से बिछाने की मांग की। इस दौरान रनजीत सिंह, तरबिंदर सिंह मोमी, जरनैल सिंह, हरप्रीत सिंह, सुखवंत सिंह सहित अन्य किसान मौजूद रहे।

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