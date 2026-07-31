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Shahjahnpur News: मकान में घुसकर कब्जे की कोशिश, आग लगाने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां के मझिगवां गांव में एक परिवार ने मकान पर कब्जा करने और आग लगाने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवार ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पुलिस से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि कई लोग घर में घुसकर मारपीट की और सामान को नष्ट किया। पीड़िता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की।

Shahjahnpur News: मकान में घुसकर कब्जे की कोशिश, आग लगाने का आरोप

Shahjahnpur News: पुवायां। कोतवाली क्षेत्र के मझिगवां गांव में मकान पर कब्जा करने और आग लगाने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। गांव निवासी निर्मल की पत्नी रामदेवी ने सीओ प्रवीण मलिक को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि बुधवार दोपहर करीब दो बजे कई लोग एकजुट होकर उनके घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने मारपीट करते हुए घर में रखे सामान में तोड़फोड़ की और मकान में आग लगा दी। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।

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सीओ प्रवीण मलिक ने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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