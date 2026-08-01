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Shahjahnpur News: विजिलेंस ने सात किलोवाट की पकड़ी बिजली चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: जिले में एक ओर ओवरलोडिंग व बढ़ते लाइनलॉस के कारण बिजली समस्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी से सिस्टम पर और लोड बढ़ने से टूट रहीं बंच केबल से लोग

Shahjahnpur News: विजिलेंस ने सात किलोवाट की पकड़ी बिजली चोरी

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में एक ओर ओवरलोडिंग व बढ़ते लाइनलॉस के कारण बिजली समस्या बढ़ी है। दूसरी ओर बिजली चोरी से सिस्टम पर और लोड बढ़ने से टूट रहीं बंच केबल से लोगों को आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बढ़ रही समस्या से निपटने के लिए बिजली के विजिलेंस टीम की ओर अब कार्रवाई भी तेज कर दी गयी है। विजिलेंस टीम के जेई राजेश कुमार के नेतृत्व में नगर के कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर के कोतवाली क्षेत्र के चौभुर्जी मोहल्ले में चेकिंग करते हुए मीरबक्स के यहां दो केबल डाले हुए करीब सात किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ ली।

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इस दौरान बहस हुई और बिजली चोरी छोड़ने की बात कहने लगा। लेकिन विजिलेंस टीम ने एक नहीं सुनी और बाईबाग स्थित बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।

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