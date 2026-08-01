Shahjahnpur News: विजिलेंस ने सात किलोवाट की पकड़ी बिजली चोरी
Shahjahnpur News: जिले में एक ओर ओवरलोडिंग व बढ़ते लाइनलॉस के कारण बिजली समस्या बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बिजली चोरी से सिस्टम पर और लोड बढ़ने से टूट रहीं बंच केबल से लोग
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले में एक ओर ओवरलोडिंग व बढ़ते लाइनलॉस के कारण बिजली समस्या बढ़ी है। दूसरी ओर बिजली चोरी से सिस्टम पर और लोड बढ़ने से टूट रहीं बंच केबल से लोगों को आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बढ़ रही समस्या से निपटने के लिए बिजली के विजिलेंस टीम की ओर अब कार्रवाई भी तेज कर दी गयी है। विजिलेंस टीम के जेई राजेश कुमार के नेतृत्व में नगर के कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। नगर के कोतवाली क्षेत्र के चौभुर्जी मोहल्ले में चेकिंग करते हुए मीरबक्स के यहां दो केबल डाले हुए करीब सात किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ ली।
इस दौरान बहस हुई और बिजली चोरी छोड़ने की बात कहने लगा। लेकिन विजिलेंस टीम ने एक नहीं सुनी और बाईबाग स्थित बिजली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।