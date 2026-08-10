Shahjahnpur News: उमस भरी गर्मी में ओवरलोड से 22 गांवों की आपूर्ति प्रभावित
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ती जा रही है। मदनापुर विद्युत उपकेंद्र की ओवरलोडिंग के कारण 10,000 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं। विभागीय लापरवाही और ट्रांसफार्मर की कमी के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी और स्थाई समाधान की मांग बढ़ रही है।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। उमस भरी गर्मी में बिजली की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसका खमियाजा ग्र्रामीण इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिकायत के बाद समाधान न हाेने से लोगों में नाराजगी है और स्थाई समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके के मदनापुर विद्युत उपकेंद्र में ओवरलोड के कारण क्षेत्र में क्षेत्र के 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के लिए समस्या बनी हुई है। समाधान के लिए कई बार हाई क्षमता के ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रयास किए गए, लेकिन विभागीय लापरवाही कहें या ठेेकेदारों का मनमानी कही जा सकती है, जिस कारण ट्रांसफार्मर नही पहुंच पाया है।
समस्या को देखते हुए जेई ने रोस्टर बनाकर अलग अलग इलाकों में कटौती कर बिजली सप्लाई दी जाती हैै। अधिक देर तक बिजली कटौती होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अटसलिया विद्युत उपकेंद्र के बनतारा फीडर का हाल है, जहां शाम होते ही तारों का टूटना शुरू हो जाता है। कई बार लोड के कारण तार टूटने से क्षेत्र के 12 गांव की बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। खास बात तो यह कि जेई द्वारा कई बार लाइन का नवीनी करण का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन करीब तीन किमी तार को बदलने तक ही मामला सीमित रहा है।
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