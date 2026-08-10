Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: उमस भरी गर्मी में ओवरलोड से 22 गांवों की आपूर्ति प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में गर्मी के मौसम में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्या बढ़ती जा रही है। मदनापुर विद्युत उपकेंद्र की ओवरलोडिंग के कारण 10,000 से अधिक उपभोक्ता प्रभावित हैं। विभागीय लापरवाही और ट्रांसफार्मर की कमी के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी और स्थाई समाधान की मांग बढ़ रही है।

Shahjahnpur News: उमस भरी गर्मी में ओवरलोड से 22 गांवों की आपूर्ति प्रभावित

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। उमस भरी गर्मी में बिजली की समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, जिसका खमियाजा ग्र्रामीण इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शिकायत के बाद समाधान न हाेने से लोगों में नाराजगी है और स्थाई समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्रामीण इलाके के मदनापुर विद्युत उपकेंद्र में ओवरलोड के कारण क्षेत्र में क्षेत्र के 10 हजार से अधिक उपभोक्ताओं के लिए समस्या बनी हुई है। समाधान के लिए कई बार हाई क्षमता के ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लिए प्रयास किए गए, लेकिन विभागीय लापरवाही कहें या ठेेकेदारों का मनमानी कही जा सकती है, जिस कारण ट्रांसफार्मर नही पहुंच पाया है।

समस्या को देखते हुए जेई ने रोस्टर बनाकर अलग अलग इलाकों में कटौती कर बिजली सप्लाई दी जाती हैै। अधिक देर तक बिजली कटौती होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह अटसलिया विद्युत उपकेंद्र के बनतारा फीडर का हाल है, जहां शाम होते ही तारों का टूटना शुरू हो जाता है। कई बार लोड के कारण तार टूटने से क्षेत्र के 12 गांव की बिजली सप्लाई बंद हो जाती है। खास बात तो यह कि जेई द्वारा कई बार लाइन का नवीनी करण का प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन करीब तीन किमी तार को बदलने तक ही मामला सीमित रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Shahjahanpur

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।