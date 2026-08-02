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Shahjahnpur News: लाइन पर काम करते समय करंट से झुलसा संविदा कर्मी, बरेली रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: फोटो :: 33 करंट लगने से घायल संविदा कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। शाहजहांपुर, संवाददाता। डिवीजन प्रथम के 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर तैनात

Shahjahnpur News: लाइन पर काम करते समय करंट से झुलसा संविदा कर्मी, बरेली रेफर

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। डिवीजन प्रथम के 33/11 केवी सुहेली विद्युत उपकेंद्र पर तैनात संविदा कर्मचारी आशुतोष सिंह मंगलवार को 11 हजार वोल्ट लाइन के ट्रांसफार्मर पर कार्य के दौरान करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर हालत में रेफर किया गया है। हादसा ग्राम मियापुर अख्तियारपुर में हुआ। साथी कर्मचारियों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बरेली के ईशान हॉस्पिटल रेफर कर दिया। घटना के बाद संविदा कर्मचारियों के पदाधिकारियों ने इलाज का खर्च संबंधित कंपनी से दिलाने की मांग की। उनका कहना है कि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर उपचार का पूरा खर्च कंपनी को वहन करना चाहिए, लेकिन कंपनी भुगतान से इनकार कर रही है।

कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द व्यवस्था नहीं की गई तो कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया जाएगा। एसडीओ एसपी वर्मा ने बताया कि घायल कर्मचारी का इलाज कंपनी को कराना चाहिए। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर आवश्यक कार्रवाई कराई जाएगी।

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