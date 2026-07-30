Shahjahnpur News: वृद्धा ने एसडीएम कार्यालय परिसर में किया आत्मदाह का प्रयास
Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर में एक वृद्धा ने भूमि विवाद के कारण आत्मदाह का प्रयास किया। वह पुवायां तहसील में एसडीएम कार्यालय पहुंची थी और पुस्तैनी जमीन में हिस्से के लिए विगत कई बार प्रार्थना पत्र दे चुकी थी। परेशान होकर उसने डीजल अपने ऊपर उडेल लिया, लेकिन समय पर लोगों ने उसे बचा लिया।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। वृद्धा ने एसडीएम कार्यालय परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। जमीन विवाद से परेशान महिला पुवायां तहसील में पहुंची थी। पुस्तैनी जमीन में हिस्सा नहीं मिलने पर कई बार पहुंची थी एसडीएम कार्यालय। लगभग 20 दिन पूर्व भी जमीन में हिस्सा दिलाने का प्रार्थना पत्र दिया था। चक्करों से परेशान होकर गुरुवार को पहुंच गई थी तहसील कार्यालय में। अचानक डीजल उडेल लिया अपने ऊपर, इसी बीच लोगों ने पकड़ लिया। इससे तहसील परिसर में अफरातफरी मच गई। किसी तरह वृद्धा को अलग ले जाया गया।
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