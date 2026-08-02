Shahjahnpur News: शारदा नहर की झाड़ियों में मिला बुजुर्ग का शव
Shahjahnpur News: पुवायां में एक 70 वर्षीय वृद्ध हेतराम का शव शारदा नहर के किनारे झाड़ियों में पाया गया। वह सुबह टहलने के लिए निकले थे लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे। उनके बेटे ओमकार ने तलाश शुरू की और शव की सूचना मिली। पुलिस जांच कर रही है जबकि दो थानों के बीच सीमा विवाद भी चल रहा है।
Shahjahnpur News: पुवायां। एक वृद्ध का शव शारदा नहर के किनारे झाड़ियां में मिलने की सूचना पर पुलिस महकमें में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। थाना क्षेत्र के गांव बद्रीपुर हदीरा निवासी 70 वर्षीय हेतराम सुबह घर से टहलने के लिए निकले थे लेकिन काफी देर होने के बाद घर नहीं पहुंचे इसके बाद उनके पुत्र ओमकार ने उनकी तलाश शुरू की देर शाम को जानकारी हुई। थाना सिंधौली के गांव आमडार के पास शारदा नहर के किनारे झाड़ियों में एक वृद्ध का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं पुवाया पुलिस और सिंधौली पुलिस अपने-अपने थाना क्षेत्र की घटना बात कर सीमा विवाद में उलझ गई है।
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