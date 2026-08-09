Shahjahnpur News: छत से गिरने से घायल बुजुर्ग की मौत
Shahjahnpur News: निगोही के विछौली गांव में 50 वर्षीय हीरालाल की छत से गिरने से मौत हो गई। रात को खाना खाने के बाद वह छत पर लेट गए थे, और पेशाब के लिए उतरते समय नीचे गिर गए। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। परिवार में शोक का माहौल है।
Shahjahnpur News: निगोही। विछौली गांव में छत से गिरने से घायल बुजुर्ग की मौत हो गई। निगोही के विछौली गांव निवासी हीरालाल(50)अक्सर बीमार रहते थे। कल रात परिजनो के साथ खाना खाने के बाद बह छत पर लेट गए थे। रात में पेशाब के लिए उतरने पर हीरालाल नीचे आगन में आकर गिर गए। गंभीर हालत में परिजन उन्हे निगोही के अस्पताल ले गए। जहां देर रात हीरालाल की मौत हो गई। बेटे मोहनलाल की तहरीर पर शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। हीरालाल की असमय मौत से परिजनो का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।
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