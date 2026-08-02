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Shahjahnpur News: नशा मुक्ति को लेकर बच्चों को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: कलान में रविवार को पं रामप्रसाद बिस्मिल स्कूल में बच्चों को नशा मुक्त की सपथ दिलाई।कलान, संवाददाता।कलान नगर के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल स्कूल में रविवा

Shahjahnpur News: नशा मुक्ति को लेकर बच्चों को किया जागरूक

Shahjahnpur News: कलान। कलान नगर के पंडित रामप्रसाद बिस्मिल स्कूल में रविवार को विश्व हिन्दू परिषद एवं बजरंग दल ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम में बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।जिलामंत्री सलभ मिश्रा ने कहा कि नशा युवाओं के भविष्य, स्वास्थ्य और समाज के लिए गंभीर खतरा है।बच्चों से आह्वान किया गया कि वे स्वयं नशे से दूर रहें और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें।बच्चों ने नशा न करने और समाज को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।इस दौरान संस्थापक अखिलेश मिश्रा, अजय बजरंगी, सचिन मिश्रा आदि मौजूद रहे।

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