Shahjahnpur News: कलेक्ट्रेट के जीर्णोद्धार कार्यों का डीएम ने किया निरीक्षण, गुणवत्ता और समयबद्धता के दिए निर्देश

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में चल रहे जीर्णोद्धार कार्यों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और गुणवत्ता का जायजा लिया। उन्होंने संयुक्त कार्यालय एवं राजस्व अभिलेखागार में संचालित कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी निर्माण एवं जीर्णोद्धार कार्य निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराए जाएं तथा तय समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ आमजन को बेहतर और सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।डीएम ने निर्माण एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।