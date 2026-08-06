Shahjahnpur News: रामलीला गेट निर्माण विवाद नहीं सुलझा, नायब तहसीलदार ने किया निरीक्षण
Shahjahnpur News: नायब तहसीलदार निवेदिता ठाकुर ने प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह के साथ मौके का निरीक्षण किया। मीरानपुर कटरा, संवाददाता। कस्बे में श्रीरामलीला आयोजन
Shahjahnpur News: मीरानपुर कटरा। कस्बे में श्रीरामलीला आयोजन स्थल के प्रस्तावित प्रवेश द्वार के निर्माण को लेकर शुरू हुआ विवाद बुधवार को भी नहीं सुलझ सका। एसडीएम के निर्देश पर नायब तहसीलदार निवेदिता ठाकुर ने राजस्व टीम और पुलिस के साथ मौके का निरीक्षण किया तथा दोनों पक्षों से बातचीत की, लेकिन किसी निष्कर्ष पर सहमति नहीं बन सकी। फिलहाल प्रशासन ने मौके पर यथास्थिति बनाए रखते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है।
विवाद का कारण
विवाद मंगलवार को उस समय शुरू हुआ था, जब श्रीरामलीला कमेटी ने जलालाबाद रोड किनारे स्थित आयोजन स्थल के लिए गेट निर्माण का कार्य शुरू कराया। प्रस्तावित गेट एक निजी भूखंड पर बनाया जा रहा है, जिसके एक सहस्वामी ने निर्माण की अनुमति दी है। वहीं अन्य सहस्वामी बिना राजस्व विभाग से पैमाइश कराए निर्माण का विरोध कर रहे हैं। पिलर के लिए खुदाई के दौरान दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप कर काम रुकवा दिया।
प्रशासन की कार्रवाई
बुधवार को नायब तहसीलदार ने प्रभारी निरीक्षक की मौजूदगी में राजस्व अभिलेखों की जांच की और पक्षकारों की बात सुनी। हालांकि कोई समाधान नहीं निकल सका। नायब तहसीलदार ने बताया कि पूरे मामले से एसडीएम को अवगत कराया जाएगा और उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई होगी। श्रीरामलीला कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि गेट का निर्माण परंपरागत रास्ते पर कराया जा रहा है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद कार्य दोबारा शुरू कराया जाएगा।
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