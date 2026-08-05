Shahjahnpur News: विवाद के चलते श्रीरामलीला गेट का निर्माण पुलिस ने रुकवाया
Shahjahnpur News: मीरानपुर कटरा में जलालाबाद रोड किनारे श्रीराम लीला गेट के निर्माण को लेकर विवाद हो गया। सहखातेदारों ने विरोध जताया और पुलिस ने निर्माण कार्य रोक दिया। सहस्वामी अशोक गुप्ता और अन्य ने नापजोख बिना निर्माण को गलत बताया, जबकि मेले की समिति ने परंपरागत रास्ते पर गेट का निर्माण उचित बताया।
Shahjahnpur News: मीरानपुर कटरा, संवाददाता। जलालाबाद रोड किनारे श्रीराम लीला गेट निर्माण को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। निजी भूखंड पर गेट निर्माण का सहखातेदारों ने विरोध कर दिया। विवाद की सूचना पर पुलिस ने निर्माण कार्य रुकवा दिया। आदर्श बाल विद्यालय इंटर कालेज के समीप श्रीराम लीला आयोजन की भूमि है। जलालाबाद रोड और श्रीराम लीला मैदान के बीच संयुक्त स्वामित्व का दो एकड़ भूखंड है। एक सहस्वामी ने अपना हिस्सा श्रीराम लीला गेट निर्माण के लिए दिया है। आज भूखंड पर श्रीराम लीला कमेटी ने जलालाबाद रोड की तरफ गेट का निर्माण कार्य शुरू कराया। पिलर के लिए मशीन से खुदाई की सूचना पर भूखंड के सहस्वामी अशोक गुप्ता, पुनीत गुप्ता, सुधीर गुप्ता आदि ने आकर बगैर नापजोख निर्माण का विरोध जताया।
मौके पर उपस्थित श्रीराम लीला कमेटी के अध्यक्ष पूर्व ब्लाक प्रमुख नरेंद्र गुप्ता, पूर्व चेयरमैन सुरेन्द्र गुप्ता, जगदीश प्रसाद जोशी आदि से वाद विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची और निर्माण कार्य रुकवा दिया। सहस्वामी पुनीत गुप्ता का कहना है बगैर नापजोख निर्माण गलत है। नापजोख कराकर गेट का निर्माण हो। मेला कमेटी के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता का कहना है परंपरागत रास्ते पर गेट बन रहा है। सामाजिक कार्य में विरोध अनुचित है। सभी के सहयोग से गेट बनेगा। प्रभारी निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह ने बताया विवाद के चलते निर्माण कार्य रुकवा दिया है। एसडीएम द्वारा विवाद का निस्तारण कराया जाएगा।
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