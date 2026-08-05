Shahjahnpur News: लाखों की लागत से बना पंचायत घर बदहाल, बना आवारा पशुओं का ठिकाना
Shahjahnpur News: जैतीपुर के ग्राम पंचायत मलरिया मिर्जापुर में लाखों रुपये की लागत से बने पंचायत घर की स्थिति खराब है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर अक्सर बंद रहता है, जिससे उन्हें सेवाओं के लिए भटकना पड़ता है। हैण्डपंप खराब है, और परिसर में गंदगी है। ग्रामीणों ने सुधार की मांग की है।
Shahjahnpur News: जैतीपुर, संवाददाता। क्षेत्र की ग्राम पंचायत मलरिया मिर्जापुर के मजरा पिडरिया में लाखों रुपये की लागत से निर्मित पंचायत घर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ग्रामीणों को पंचायत संबंधी सेवाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ गांव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए इस भवन पर अधिकांश समय ताला लटका रहता है। इसके चलते ग्रामीणों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत घर कभी-कभार ही खोला जाता है। नियमित संचालन न होने के कारण भवन और उसका परिसर आवारा पशुओं का अड्डा बन गया है। परिसर में गंदगी फैली रहने से लोगों में नाराजगी है।
पंचायत घर के पास लगा हैंडपंप भी कई वर्षों से खराब पड़ा है, जिससे आसपास के लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गोगेपुर-गढ़िया रंगीन मार्ग किनारे स्थित पंचायत भवन की यह स्थिति स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही है।ग्रामीण जयवीर, मुकेश सिंह, हरीश सिंह, नरेश सिंह सहित अन्य लोगों ने जिलाधिकारी से पंचायत घर का नियमित संचालन सुनिश्चित कराने, परिसर से आवारा पशुओं को हटवाने और खराब हैंडपंप को शीघ्र ठीक कराने की मांग की है। इस संबंध में खंड विकास अधिकारी बाबू लाल वर्मा ने बताया कि ग्राम सचिव को आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। पंचायत घर की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराते हुए हैंडपंप की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाएगा।
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