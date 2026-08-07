Shahjahnpur News: स्मार्ट क्लास से पढ़ाई को मिलेगा नया आयाम, शिक्षकों को मिलेगा तकनीकी प्रशिक्षण
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे जो शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण का प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षण के दौरान प्रौद्योगिकी का उपयोग कर बच्चों को विषय रोचक तरीके से सिखाने का अभ्यास कराया जाएगा।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। जिले के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और डिजिटल संसाधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की तैयारी शुरू हो गई है। अब शिक्षक तकनीक के माध्यम से बच्चों को विषयों को अधिक रोचक और प्रभावी ढंग से पढ़ा सकेंगे। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के प्रत्येक विकासखंड में मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। ये मास्टर ट्रेनर अपने ब्लॉक के शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने इस संबंध में बीएसए को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मास्टर ट्रेनरों की ओर से शिक्षकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक बैच में अधिकतम 50 शिक्षक शामिल होंगे। प्रशिक्षण में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, इंटरैक्टिव डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और ई-कंटेंट के इस्तेमाल की जानकारी दी जाएगी। साथ ही डिजिटल प्रस्तुतीकरण, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने और तकनीक के जरिए कठिन विषयों को सरल तरीके से समझाने का अभ्यास कराया जाएगा。
प्री और पोस्ट टेस्ट से परखी जाएगी दक्षता
प्रशिक्षण से पहले और बाद में शिक्षकों का प्री-टेस्ट और पोस्ट-टेस्ट कराया जाएगा। इससे प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की तकनीकी दक्षता में हुए सुधार का आकलन किया जा सकेगा। राज्य परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण की ऑनलाइन निगरानी भी करेगा।
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