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Shahjahnpur News: सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिवालयों में अल सुबह से होगा जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: सोमवार को लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर में की गई सजावट।शाहजहांपुर, संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को आज जिलेभर के शिव मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भ

सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिवालयों में अल सुबह से होगा जलाभिषेक
सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिवालयों में अल सुबह से होगा जलाभिषेक

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर, संवाददाता। सावन के दूसरे सोमवार को आज जिलेभर के शिव मंदिरों में हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारे गूंजेंगे। सोमवार को सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करेगी। श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं। प्रमुख मंदिरों में रविवार शाम तक साफ-सफाई, सजावट और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गईं। शहर के बाबा विश्वनाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, रेती रोड स्थित मनोकरण मंदिर और चौकसी नाथ मंदिर में सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा पैंना स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर समेत ग्रामीण क्षेत्रों के शिवालयों में भी सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार लग जाती हैं।

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