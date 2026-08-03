Shahjahnpur News: ''बम-बम भोले'' के जयघोष के बीच कांवड़ियों का पहला जत्था रवाना
Shahjahnpur News: गोला गोकर्णनाथ के लिए खुदागंज से रवाना होते श्रद्धालु।खुदागंज, संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रविवार को खुदागंज से कांवड़ियों का पहला
Shahjahnpur News: खुदागंज। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रविवार को खुदागंज से कांवड़ियों का पहला जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कांवड़िए रविवार रात फर्रुखाबाद के पांचालघाट पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे और वहां से पवित्र गंगाजल भरकर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना होंगे। यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की।
कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिस की निगरानी में कांवड़ियों के जत्थे को नगर से रवाना किया गया और थाना क्षेत्र की सीमा तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों ने मार्ग में सतर्कता बरतने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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