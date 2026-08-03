Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: ''बम-बम भोले'' के जयघोष के बीच कांवड़ियों का पहला जत्था रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: गोला गोकर्णनाथ के लिए खुदागंज से रवाना होते श्रद्धालु।खुदागंज, संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रविवार को खुदागंज से कांवड़ियों का पहला

Shahjahnpur News: ''बम-बम भोले'' के जयघोष के बीच कांवड़ियों का पहला जत्था रवाना

Shahjahnpur News: खुदागंज। सावन माह की पहली सोमवारी के अवसर पर रविवार को खुदागंज से कांवड़ियों का पहला जत्था पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए रवाना हुआ। कांवड़ियों ने हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष लगाए, जिससे पूरा क्षेत्र शिवमय हो उठा। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कांवड़िए रविवार रात फर्रुखाबाद के पांचालघाट पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे और वहां से पवित्र गंगाजल भरकर छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए रवाना होंगे। यात्रा पर निकलने से पहले श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना की।

ये भी पढ़ें:Farrukhabad Kannauj News: सजे शिवालय..आज दिन भर होगा जलाभिषेक

कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। पुलिस की निगरानी में कांवड़ियों के जत्थे को नगर से रवाना किया गया और थाना क्षेत्र की सीमा तक सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया। पुलिस अधिकारियों ने मार्ग में सतर्कता बरतने और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।

ये भी पढ़ें:ढाईघाट से गंगाजल लेकर शिवालयों को रवाना हुए कांवड़िए
ये भी पढ़ें:गंगा घाटों पर उमड़ा कांवरियों का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।