Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: गोशाला में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, सूखा भूसा खाने को मजबूर गोवंश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: जैतीपुर के आलमपुर गांव स्थित गो संरक्षण केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कई पशु चारे की कमी के चलते भटकते नजर आए। स्थानीय लोगों ने समय पर चारा-पानी उपलब्ध कराने और सुरक्षा व्यवस्था सुधारने की मांग की। खंड विकास अधिकारी ने व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का वादा किया।

Shahjahnpur News: गोशाला में अव्यवस्थाओं का बोलबाला, सूखा भूसा खाने को मजबूर गोवंश

Shahjahnpur News: जैतीपुर। क्षेत्र के आलमपुर गांव स्थित वृहद गो संरक्षण केंद्र में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। मंगलवार को गौशाला में कई गोवंशीय पशु चारे की तलाश में इधर-उधर भटकते नजर आए। सुबह करीब 11 बजे तक कई पशुओं को चारा नहीं दिया गया था। कुछ गोवंश सूखे भूसे पर निर्भर रहने को मजबूर दिखाई दिए, जबकि केंद्र में प्रतिदिन हरा चारा उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:Kannauj News: गोशालाओं में इंतजामों की खुली पोल, दुबले मिले गोवंश

व्यवस्थाओं पर सवाल

गौशाला में चारे के लिए भटकते पशुओं की तस्वीर सामने आने के बाद व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पशुओं को समय से चारा-पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। वहीं दो दिन पहले रात में केंद्र की सुरक्षा जाली तोड़कर करीब 50 गोवंशीय पशु बाहर निकल गए थे। कर्मचारियों को काफी मशक्कत के बाद सभी पशुओं को वापस गौशाला में लाना पड़ा था।

ये भी पढ़ें:Mirzapur News: पटेहरा और जमालपुर के बीडीओ ने गौशाला का किया निरीक्षण

कर्मचारियों की जिम्मेदारी

मंगलवार को भी कई पशु परिसर में इधर-उधर घूमते नजर आए। बताया गया कि गौशाला में करीब 300 गोवंशीय पशु हैं और उनकी देखभाल के लिए सात कर्मचारी तैनात हैं। कर्मचारियों की जिम्मेदारी पशुओं के चारे-पानी, साफ-सफाई और देखभाल की है। इसके बावजूद समय पर चारा न मिलने और सुरक्षा व्यवस्था में कमी की घटनाओं ने प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्थानीय लोगों की मांग

स्थानीय लोगों ने गौशाला में समय से चारा-पानी उपलब्ध कराने के साथ साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कराने की मांग की है। खंड विकास अधिकारी बाबूलाल वर्मा ने बताया कि गौशाला की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी। संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा।

सामान्य प्रश्न

आलमपुर गांव गो संरक्षण केंद्र में कितने गोवंशीय पशु हैं?
गौशाला में करीब 300 गोवंशीय पशु हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।