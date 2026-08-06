Shahjahnpur News: पुलिस टीम पर चाकू से हमले के दोषी को पांच साल की सजा
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में पुलिस टीम पर चाकू से हमला करने के मामले में आरोपी राजा को अदालत ने दोषी ठहराते हुए पाँच वर्ष की सजा और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए दबिश दी थी, तब आरोपी ने हमले को अंजाम दिया। मामला आठ वर्ष तक चला।
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। पुलिस टीम पर चाकू से हमला कर गिरफ्तारी का विरोध करने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और सात हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) कक्ष संख्या-पांच नेहा आनंद की अदालत ने सुनाया। अभियोजन के अनुसार, शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंगस, बकरियों वाला चौराहा निवासी राजा पुत्र गुड्डू को गिरफ्तार करने के लिए कोतवाली पुलिस दबिश देने पहुंची थी। इस दौरान आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर आरोपी को काबू में लिया और उसके खिलाफ हत्या के प्रयास तथा आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
मामले की सुनवाई करीब आठ वर्ष तक अदालत में चली। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध आरोप सिद्ध किए। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (गैंगस्टर एक्ट) शशि मोहन की प्रभावी पैरवी और तर्कों से सहमत होते हुए अदालत ने आरोपी को हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी राजा को पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा सात हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
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