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Shahjahnpur News: बाइकों की टक्कर में बाइक सवार दंपति हुए घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: तिलहर।हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।सोमवार को हरदोई के शाहाबाद के

Shahjahnpur News: बाइकों की टक्कर में बाइक सवार दंपति हुए घायल

Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे पर दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में बाइक सवार दंपति घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया।सोमवार को हरदोई के शाहाबाद के करीमनगर गांव निवासी रजनीश कुमार अपनी पत्नी यशोदा देवी के साथ ससुराल जा रहे थे। रास्ते में हाईवे पर लगभग 4 बजे बंथरा पुल के पास सामने से आ रही बाइक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे वह दोनों लोग गिरकर घायल हो गए। सूचना पर नगरिया मोड़ चौकी प्रभारी सौरभ शुक्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने घायल रजनीश एवं यशोदा को जिला अस्पताल भिजवाया। उन्होंने बताया कि बाइक संख्या यूपी 27 एपी 1461 का चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया।

कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

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