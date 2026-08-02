Shahjahnpur News: ठेकेदार ने मजदूरी के नहीं दिए रुपए पुलिस से शिकायत
Shahjahnpur News: पुवायां में एक ठेकेदार पर गांव के मजदूरों का मेहनताना हड़पने का आरोप लगाया गया है। मजदूरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और ठेकेदार से 1 अगस्त को मजदूरी की मांग की, जिसके बाद ठेकेदार ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की धमकी दी। मजदूरों ने न्याय की गुहार लगाई है।
Shahjahnpur News: पुवायां। एक ठेकेदार ने गांव के ही कुछ मजदूरों का मजदूरी का पैसा हड़प लिया जिसकी मजदूरों ने पुलिस से शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। थाना क्षेत्र के गांव बेहटा जमीने ककरहा निवासी राम मूर्ति मुकेश, करन, नीटू, अशुभ, राज, विनय ,रामकरन ,सोनी दीपांशी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया है गांव का ही ठेकेदार हम लोगों को मजदूरी पर धान लगवाने के लिए ले गया था। सभी लोगों का मजदूरी काडेढ़ लाख रुपए हुआ लेकिन ठेकेदार से 1 अगस्त को रुपए मांगे तो उसने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने की धमकी दी। और कहा रुपए नहीं देंगे।
मजदूरों ने पुलिस को तहरीर देकर रुपए दिलाने तथा रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की।
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