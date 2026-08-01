Shahjahnpur News: कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल
Shahjahnpur News: तिलहर हाईवे पर सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल भिजवाते लोग।तिलहर, संवाददाता। हाईवे पर पीछे से कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी जिससे
Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे पर पीछे से कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी जिससे दोनों घायल हो गए। नगरिया गांव के शिवम एवं उसका दोस्त शैलेंद्र कुमार बाइक से शुक्रवार की दोपहर शाहजहांपुर जा रहे थे। रास्ते में जयपुरिया स्कूल के पास हाईवे पर पीछे से आ रहा है कंटेनर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों घायल हो गए। उधर से गुजर रहे क्षत्रिय महासभा के नेता पंकज सिंह ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि दोनों घायलों के परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है।
तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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