Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: तिलहर हाईवे पर सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल भिजवाते लोग।तिलहर, संवाददाता। हाईवे पर पीछे से कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी जिससे

Shahjahnpur News: कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल

Shahjahnpur News: तिलहर। हाईवे पर पीछे से कंटेनर ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी जिससे दोनों घायल हो गए। नगरिया गांव के शिवम एवं उसका दोस्त शैलेंद्र कुमार बाइक से शुक्रवार की दोपहर शाहजहांपुर जा रहे थे। रास्ते में जयपुरिया स्कूल के पास हाईवे पर पीछे से आ रहा है कंटेनर ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी जिससे दोनों घायल हो गए। उधर से गुजर रहे क्षत्रिय महासभा के नेता पंकज सिंह ने लोगों की मदद से दोनों घायलों को निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। कोतवाल प्रिंस शर्मा ने बताया कि दोनों घायलों के परिवार के लोगों को सूचना दे दी गई है।

ये भी पढ़ें:Sahibganj News: पश्चिम बंगाल के दो कांवरिया घायल

तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:बाइक से गिरकर दो कांवरिये गंभीर, एक रेफर
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Tilhar अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।