Shahjahnpur News: युवाओं के मुद्दों पर संवाद को आज सिंधौली आएंगे अजय राय
Shahjahnpur News: सिंधौली बाजार में भ्रमण करते कांग्रेस जिला अध्यक्ष रजनीश गुप्ता मुन्ना अपनी टीम के साथ।सिंधौली, संवाददाता। सिंधौली क्षेत्र के कोरों कुइयाँ स्थित नेहरू
Shahjahnpur News: सिंधौली, संवाददाता। सिंधौली क्षेत्र के कोरों कुइयाँ स्थित नेहरू इंटर कॉलेज में शनिवार को 'संविधान, छात्र-नौजवान बचाओ संवाद सम्मेलन'आयोजित होगा। सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम और सीतापुर सांसद राकेश राठौर भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सुरेश चंद शुक्ला ने बताया कि सम्मेलन में संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, छात्रों से सीधा संवाद, पेपर लीक पर रोक, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार एवं कौशल विकास, छुट्टा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली, अस्पतालों और ब्लॉक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार, तिलहर-सिंधौली-निगोही क्षेत्र में आधुनिक बस अड्डा, स्टेडियम और अन्य आधारभूत विकास कार्यों पर चर्चा होगी।
सम्मेलन में प्राप्त सुझावों को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष रजनीश गुप्ता उर्फ मुन्ना के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता सम्मेलन को सफल बनाने के लिए लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं।
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