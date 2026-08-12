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Shahjahnpur News: बिस्मिल शहीद स्थल पर छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहाँपुर के आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल पर सफाई अभियान चलाया गया। प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में छात्राओं ने प्रतिमा की सफाई की और पुष्पांजलि अर्पित की। आयोजन में कई छात्राएं और सहायक कर्मचारी शामिल हुए।

Shahjahnpur News: बिस्मिल शहीद स्थल पर छात्राओं ने चलाया स्वच्छता अभियान

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। शासन के निर्देश पर आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। प्राचार्य प्रो. सुरचना त्रिवेदी की अध्यक्षता में छात्राओं ने प्रतिमा की सफाई कर पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम अधिकारी अनुराधा और पारुल यादव के निर्देशन में आयोजन हुआ। ऋतु शर्मा, रिमझिम सक्सेना, अंशिका यादव, सीमा सिंह, मानसी, गीतांजलि, कुसुमा, अंजलि, नैंसी, अंशिका, रैनसी, अतिति, आकांक्षा और प्रिया मिश्रा समेत छात्राएं मौजूद रहीं। सहायक कर्मचारी करोड़ी लाल ने सहयोग किया।

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