Shahjahnpur News: स्कूलों के बाहर थमेगी वाहनों की रफ्तार, निगम कराएगा स्पीड ब्रेकर व सुरक्षा इंतजाम
Shahjahnpur News: रेती रोड पर हाईवे किनारे स्कूल। यहां एक छात्र की जान जा चुकी है।टैग: तैयारीशाहजहांपुर, संवाददाता। रेती रोड पर छात्र अंश त्रिवेदी की तेज रफ्तार पिकअप क
Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। रेती रोड पर छात्र अंश त्रिवेदी की तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से हुई मौत के बाद स्कूलों के बाहर बच्चों की सुरक्षा को लेकर उठी आवाज अब नगर निगम तक पहुंच गई है। हादसे के बाद शहरवासियों और व्यापारियों ने स्कूलों के बाहर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी बोर्ड और सुरक्षा गार्ड तैनात कराने की मांग की थी। नगर निगम ने इस दिशा में पहल शुरू करते हुए निगम की स्वामित्व वाली सड़कों पर स्थित स्कूलों को चिह्नित करने की कवायद शुरू कर दी है। नगर आयुक्त सौम्या गुरुरानी ने निगम के मुख्य अभियंता आशीष त्रिवेदी से ऐसे सभी स्कूलों की सूची मांगी है, जिनके बाहर निगम के स्वामित्व वाली सड़कें हैं।
सूची मिलने के बाद संबंधित स्थानों पर जरूरत के अनुसार स्पीड ब्रेकर, साइन बोर्ड और सड़क पर पेंटिंग कराने की तैयारी है। इसका उद्देश्य स्कूल आने-जाने वाले बच्चों को तेज रफ्तार वाहनों से बचाना और वाहन चालकों को स्कूल क्षेत्र में सावधान करना है।बता दें कि हथौड़ा चौराहे के पास रेती रोड पर संजय कुमार सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के नौवीं कक्षा के छात्र अंश त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत ने स्कूलों के बाहर सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए थे। छुट्टी के समय सड़क पार करते छात्र को तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद वहां ब्रेकर लगाने की मांग हुई थी। व्यापारियों ने भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था।
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