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Shahjahnpur News: परिषदीय स्कूलों में शुरू होंगी 119 नई बालवाटिकाएं, नौनिहालों को एक ही परिसर में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: शाहजहांपुर में तीन से छह वर्ष के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और सुरक्षित वातावरण मिलेगा। 119 केंद्रों का विद्यालयों में स्थानांतरण होगा और हॉट कुक्ड मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

Shahjahnpur News: परिषदीय स्कूलों में शुरू होंगी 119 नई बालवाटिकाएं, नौनिहालों को एक ही परिसर में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। जिले के तीन से छह वर्ष तक के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। परिषदीय विद्यालयों के पास संचालित 119 आंगनबाड़ी केंद्रों को अब विद्यालय परिसर में स्थानांतरित कर बालवाटिका के रूप में संचालित किया जाएगा। इससे बच्चों को सुरक्षित वातावरण के साथ बेहतर शैक्षणिक और बुनियादी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी।

बालवाटिका के लाभ

महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की ओर से इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी कर डीपीपो व बीएसए को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की दूरी परिषदीय विद्यालयों से 200 मीटर तक है और जो वर्तमान में गैर विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं, उन्हें संबंधित विद्यालय परिसर में स्थानांतरित किया जाएगा। प्रत्येक बालवाटिका के लिए विद्यालय में अलग कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा, जहां बिजली सहित आवश्यक व्यवस्थाएं रहेंगी। बच्चों को विद्यालय में उपलब्ध शुद्ध पेयजल, शौचालय, खेल मैदान और अन्य भौतिक संसाधनों का लाभ मिलेगा।

पौष्टिक भोजन व्यवस्था

साथ ही हॉट कुक्ड मील योजना के तहत पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में कुल 2,911 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें से 2,580 केंद्रों की मैपिंग हॉट कुक्ड मील पोर्टल पर पूरी हो चुकी है। इसी प्रक्रिया में 119 ऐसे केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें परिषदीय विद्यालयों में स्थानांतरित किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की निदेशक हर्षिता माथुर ने इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी व बीएसए को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं。

पूछे जाने वाले प्रश्न

आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में क्यों स्थानांतरित किया जा रहा है?
आंगनबाड़ी केंद्रों को विद्यालय परिसर में स्थानांतरित करने से बच्चों को सुरक्षित वातावरण और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिलेंगी।
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