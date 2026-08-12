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Shahjahnpur News: कांवड़ यात्रा का तिलहर में पुष्पवर्षा से भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: हरिद्वार से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ जा रही 19वीं पैदल कावड़ यात्रा का नगरीय स्वागत हुआ। मुख्य बाजार भगवान श्री भोले की जयकारों से गूंज उठा। 60 सदस्यों की यात्रा को भारी पुलिस सुरक्षा में निकाला गया। व्यापारियों और शिव भक्तों ने पुष्प वर्षा और जलपान से कावड़ियों का स्वागत किया।

Shahjahnpur News: कांवड़ यात्रा का तिलहर में पुष्पवर्षा से भव्य स्वागत

Shahjahnpur News: तिलहर। हरिद्वार से गंगाजल लेकर गोला गोकर्णनाथ जा रही 19वीं पैदल कावड़ यात्रा का नगर में पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत हुआ। कावड़ यात्रा निकालने से नगर की मुख्य बाजार भगवान श्री भोले के जयकारों से गूंज उठी। मंगलवार की दोपहर 60 सदस्यीय 19 में पैदल कामद यात्रा हरिद्वार से चलकर नगर पहुंची। कोतवाल प्रिंस शर्मा की मौजूदगी में भारी पुलिस बल की सुरक्षा में कावड़ यात्रा नगर से निकाली गई। मुख्य बाजार में कई जगह व्यापारियों एवं शिव भक्तों ने कावड़ियों का पुष्प वर्षा एवं जलपान कराकर भव्य स्वागत किया। नगर में कई जगह स्वागत समारोह के बाद रावण यात्रा छोटी काशी गोला के लिए रवाना हो गई।

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इस दौरान प्रभात सक्सेना सोनू, गोविंद राठौर, बिन्नी खन्ना, अजय गुप्ता मल्लू, उधम पाल राठौर, विनोद भोजवाल, अरविंद कुमार, मोनू कश्यप आदि शिव भक्त मौजूद रहे।

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