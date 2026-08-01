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Shahjahnpur News: आंगनवाड़ी केंद्र पर मना कन्या जन्मोत्सव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: कार्यक्रम के दौरान मौजूद जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित व अन्य।शाहजहांपुर, संवाददाता। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुक्रवार को आंगनवाड़ी कें

Shahjahnpur News: आंगनवाड़ी केंद्र पर मना कन्या जन्मोत्सव

Shahjahnpur News: शाहजहांपुर। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के तहत शुक्रवार को आंगनवाड़ी केंद्र पर कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी अश्विनी कुमार के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम में पिछले पांच-छह माह के दौरान जन्मी नवजात बालिकाओं की माताओं को बेबी किट देकर सम्मानित किया गया। जिला मिशन कोऑर्डिनेटर अमृता दीक्षित ने कहा कि बेटियां परिवार की शान हैं और समाज की सोच बदलने से ही लिंगानुपात में सुधार होगा। लेखा सहायक अभिषेक कुमार ने महिला हेल्पलाइन 181 और 1090 की जानकारी दी। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महनाज और नजमा सहित अन्य महिलाएं मौजूद रहीं।

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