Shahjahnpur News: बेटे के साथ मारपीट की शिकायत करने पहुंचे पिता को जमकर पीटा
Shahjahnpur News: पुवायां के कुंबरपुर गांव में ब्रिजलाल ने अपने ही पड़ोसियों राजेश, शिवम, बिटोली और सुंदर के खिलाफ मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ब्रिजलाल के अनुसार, 29 जुलाई को बेटे के साथ मारपीट होने के बाद वह शिकायत करने गए थे, जहां सभी ने मिलकर उन्हें लाठी-डंडों से पीटा।
Shahjahnpur News: पुवायां। कुंबरपुर गांव के बृजलाल ने गांव के ही राजेश, शिवम, बिटोली, सुंदर के खिलाफ मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। बृजलाल ने बताया कि 29 जुलाई को बेटे के साथ मारपीट होने के बाद वह राजेश के घर शिकायत करने गए थे जिस पर सभी ने एक होकर लाठी- डंडो से मारा पीटा और साथ ही दोबारा किसी से शिकायत भी न करने को कहा।
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