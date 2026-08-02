Shahjahnpur News: सांड से टकराकर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत
Shahjahnpur News: पुवायां के जुझारपुर गांव में शुक्रवार रात चंद्रशेखर की बाइक एक सांड से टकरा गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में शोक फैल गया है।
Shahjahnpur News: पुवायां। थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव निवासी 34 वर्षीय चंद्रशेखर, पुत्र देवेंद्र, शुक्रवार रात बाइक से पुवायां जा रहे थे। बंडा रोड पर भिलावा-जुझारपुर के बीच उनकी बाइक अचानक सामने आए सांड से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।