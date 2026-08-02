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Shahjahnpur News: सांड से टकराकर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां के जुझारपुर गांव में शुक्रवार रात चंद्रशेखर की बाइक एक सांड से टकरा गई जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। एंबुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिवार में शोक फैल गया है।

Shahjahnpur News: सांड से टकराकर घायल युवक की इलाज के दौरान मौत

Shahjahnpur News: पुवायां। थाना क्षेत्र के जुझारपुर गांव निवासी 34 वर्षीय चंद्रशेखर, पुत्र देवेंद्र, शुक्रवार रात बाइक से पुवायां जा रहे थे। बंडा रोड पर भिलावा-जुझारपुर के बीच उनकी बाइक अचानक सामने आए सांड से टकरा गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा है।

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