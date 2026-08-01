Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Shahjahnpur News: वकली मंदिर में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

Shahjahnpur News: कलान में राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसडीएम के नाम संबोधित ज्ञापन एसएचओ दिया।कलान, संवाददाता। पटना देवकली शिव मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ल

Shahjahnpur News: वकली मंदिर में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग

Shahjahnpur News: कलान। पटना देवकली शिव मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग महामंत्री अतुल गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ एसडीएम के नाम संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसएचओ शिवदीन वर्मा को सौंपा।अतुल गुप्ता ने कहा कि सावन के दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक जाने वाली सड़क अतिक्रमण मुक्त कराई जाए।काली देवी मंदिर से लेकर पटना मंदिर मोड़ तक पर्याप्त वाहन पार्किंग स्वास्थ्य शिविर, पुलिस कैंप शौचालय व पेयजल की व्यवस्था।मंदिर पर महिला पुरूष के लिए अलग से शौचालय व पेयजल की व्यवस्था।मंदिर

ये भी पढ़ें:Shahjahnpur News: पहले सोमवार को लेकर प्रशासन अलर्ट, एसडीएम ने परखी व्यवस्थाएं

प्रांगण में दुकानदारों को आवंटित दुकानों पर मूल्य लिस्ट साथ काली देवी मंदिर से लेकर प्रवेश द्वार तक पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था।इस दौरान रितिक गुप्ता, सूरज चौहान, विमल सक्सेना, शिवम वर्मा, सुनील आदि मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:मीट-शराब की दुकानें बंद कराने की मांग
ये भी पढ़ें:Jaunpur News: मंदिर की सफाई के लिए डीएम को सौंपा ज्ञापन
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Bajrang Dal Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।