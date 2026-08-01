Shahjahnpur News: वकली मंदिर में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने की मांग
Shahjahnpur News: कलान में राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसडीएम के नाम संबोधित ज्ञापन एसएचओ दिया।कलान, संवाददाता। पटना देवकली शिव मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ल
Shahjahnpur News: कलान। पटना देवकली शिव मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग महामंत्री अतुल गुप्ता ने पदाधिकारियों के साथ एसडीएम के नाम संबोधित पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसएचओ शिवदीन वर्मा को सौंपा।अतुल गुप्ता ने कहा कि सावन के दौरान हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानी उठानी पड़ती है। प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक जाने वाली सड़क अतिक्रमण मुक्त कराई जाए।काली देवी मंदिर से लेकर पटना मंदिर मोड़ तक पर्याप्त वाहन पार्किंग स्वास्थ्य शिविर, पुलिस कैंप शौचालय व पेयजल की व्यवस्था।मंदिर पर महिला पुरूष के लिए अलग से शौचालय व पेयजल की व्यवस्था।मंदिर
प्रांगण में दुकानदारों को आवंटित दुकानों पर मूल्य लिस्ट साथ काली देवी मंदिर से लेकर प्रवेश द्वार तक पर्याप्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था।इस दौरान रितिक गुप्ता, सूरज चौहान, विमल सक्सेना, शिवम वर्मा, सुनील आदि मौजूद रहे।
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