Shahjahnpur News: स्कूल चलो अभियान के तहत निगोही में निकाली गई रैली
Shahjahnpur News: स्कूल चलो अभियान के तहत जागरुकता रैली निकालते स्कूली बच्चे।निगोही-संवाददाता। स्कूल चलो अभियान के तहत निगोही में जनजागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौर
Shahjahnpur News: निगोही। स्कूल चलो अभियान के तहत निगोही में जनजागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान छात्र-छात्राओं ने विभिन्न नारा लिखी पट्टिकाए लेकर अभिभावकों को जागरूक किया। आदर्श इंटर कालेज से शुरू हुई रैली का शुभारंभ भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष राजीव वर्मा और खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पंकज ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली थाना,अस्पताल,हमजापुर चौराहा होते हुए आदर्श इंटर कालेज में आकर समाप्त हो गई। रैली में बच्चों ने अभिभावकों को अपने बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने को प्रेरित किया। खंड शिक्षा अधिकारी रमेश पंकज ने कहा कि 3 वर्ष के बच्चे का बाल वाटिका एवं 6 बर्ष के बच्चे का नामांकन विद्यालय में ही कराए।
कोई भी बच्चा विद्यालय जाने से बंचित न रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के जिला महामंत्री महेन्द्र सिंह,मुकेश गौरव,लालमाणिक चौधरी आदि शिक्षक मौजूद रहे।
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