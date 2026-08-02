Shahjahnpur News: मिर्जापुर में ग्रामोद्योग विभाग का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित
Shahjahnpur News: मिर्जापुर में ग्रामीणों के लिए विपणन विकास सहायता कार्यक्रम का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु सिंह रघुवंशी ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं का उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार के जरिए नए रोजगार के अवसर सृजित करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित थे।
Shahjahnpur News: मिर्जापुर। जिला ग्रामोद्योग द्वारा शनिवार को मिर्जापुर में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु सिंह रघुवंशी ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रियांशु सिंह रघुवंशी ने ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं का उद्योग स्थापित करने तथा स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार के नए अवसर सृजित करने का आह्वान किया।कार्यक्रम में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेमवीर सिंह चंदेल, अजय प्रताप सिंह, शैलेन्द्र सिंह, राजेश राठौर, सुनील, अजीत सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।
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