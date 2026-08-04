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Shahjahnpur News: अधिवक्ता पर मुकदमा, बार संघ ने 15 दिन के लिए किया निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: -सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट का मामलापुवायां, संवाददाता। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कथित पोस्ट के मामले में पुलिस ने अधिवक्ता अनोज कुम

Shahjahnpur News: अधिवक्ता पर मुकदमा, बार संघ ने 15 दिन के लिए किया निलंबित

Shahjahnpur News: पुवायां, संवाददाता। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली कथित पोस्ट के मामले में पुलिस ने अधिवक्ता अनोज कुमार गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर, बार संघ पुवायां ने भी कार्रवाई करते हुए अधिवक्ता को 15 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। निर्धारित अवधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण न देने पर निष्कासन की चेतावनी दी गई है। थाना खुटार क्षेत्र के मोहल्ला गांधीनगर निवासी एवं हिंदू युवा संगठन उत्तर प्रदेश (अ) के प्रदेश अध्यक्ष अवनीश मिश्रा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि कुंवरपुर निवासी अधिवक्ता अनोज कुमार गौतम ने अपनी फेसबुक आईडी से बजरंगबली की तस्वीर को संपादित कर आपत्तिजनक टिप्पणी के साथ पोस्ट किया, जिससे सनातन धर्म की भावनाएं आहत हुईं।

उनका आरोप है कि आरोपी पूर्व में भी इस तरह की विवादित पोस्ट करता रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।मामले को लेकर हिंदू युवा संगठन ने बार संघ पुवायां से भी कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद मंगलवार को बार संघ की बैठक अध्यक्ष अजय कुमार पांडे की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से अधिवक्ता अनोज कुमार गौतम को 15 दिन के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया। बार संघ ने नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर निष्कासन की कार्रवाई की जाएगी। बैठक में महामंत्री गौरव शुक्ला सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक के दौरान आरोपी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए।

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