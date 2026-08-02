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Shahjahnpur News: समझौता नहीं करने पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
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Shahjahnpur News: पुवायां में सुमित मिश्रा ने रजत अग्निहोत्री, उनके पिता पप्पू अग्निहोत्री और दो अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। यह मामला पुराने रंजिश का है, जिसमें 30 जुलाई को रात को सुमित पर लाठी डंडों से हमला किया गया।

Shahjahnpur News: समझौता नहीं करने पर मारपीट की रिपोर्ट दर्ज

Shahjahnpur News: पुवायां। नगर के मोहल्ला बड़ी होली निवासी सुमित मिश्रा ने रजत अग्निहोत्री और उनके पिता पप्पू अग्निहोत्री निवासी मोहल्ला गढ़ी एवं दो अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ समझौता नहीं करने पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई। सुमित मिश्रा ने बताया कि उनकी पुरानी रंजीत चल रही थी जिसमें समझौता नहीं करने पर 30 जुलाई को रात साढ़े दस बजे रजत ने अपने पिता पप्पू अग्निहोत्री एवं अन्य साथियों के साथ पुरानी तहसील के पास रोक कर लाठी डंडों से मारपीट की।

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